L’IC Balotta ricorda la Giornata Mondiale sull’Autismo

Nella Giornata Mondiale della consapevolezza sull’Autismo, l’Istituto Comprensivo “Nino Pino Balotta” ha organizzato un’attività mirata per sensibilizzare i bambini su questo delicato tema. Sono stati coinvolti i bambini e le insegnanti della I e II Sezione del plesso della Scuola dell’Infanzia di Pozzo Perla.

L’Autismo non è classificata come una malattia che prevede una diagnosi e una cura, ma è un insieme di disturbi che provoca isolamento affettivo e incapacità a rapportarsi con gli altri. É una sindrome che riguarda tutta la morfologia della persona, che interessa ogni aspetto del suo essere. Ogni individuo affetto da autismo è unico, ciò vuol dire che esistono infinite combinazioni della sindrome.

“In questo periodo particolare, alla prese con il Coronavirus, in cui la scuola è chiamata ad attivare la Didattica a Distanza, l’Istituto Comprensivo “N.P.Balotta” di Barcellona P.G. – si legge in una nota – aderisce alla giornata promuovendo, attraverso delle modalità di didattica mirate a superare le barriere fisiche, delle iniziative volte a far riflettere i bambini sul valore della diversità, intesa come forma di arricchimento individuale e sociale. I bambini della scuola dell’infanzia di “Pozzo Perla” hanno partecipato con entusiasmo all’iniziativa, indossando un indumento blu e disegnando un fiore di colore blu”.

I disegni sono accompagnati dalla frase “SIAMO FIORI DI UN GIARDINO…TUTTI DIVERSI E UNICI MA INSIEME COLORIAMO IL MONDO!” che sintetizza la rilevanza del messaggio trasmesso, hanno illuminato la sezione virtuale di blu facendo sentire i bambini uniti anche se distanti. Proprio il blu, è il colore che a livello mondiale contraddistingue la giornata e la condizione autistica.