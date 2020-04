Il titolare di un vivaio di Terme Vigliatore garantisce la spesa ai suoi dipendenti

L’emergenza sanitaria per la diffusione del Coronavirus ha innescato, com’è noto, anche una crisi economica che sta interessando tutti i settori agricoli, commerciali e artigianali. Il florovivaismo ha più volte lanciato il suo grido d’allarme, perché il blocco delle attività è arrivato proprio nel periodo centrale della produzione di piante e fiori. Le ditte stanno stringendo i denti per superare questo momento, chiedendo un sacrificio a tutte le maestranze. In questo periodo ci sono anche datori di lavoro che si distinguono per atti di generosità. I dipendenti dell’Azienda Vivaistica di Salvatore Scilipoti, sita in contrada Acquitta a Terme Vigliatore, hanno pubblicamente voluto ringraziare il titolare per un’iniziativa che li ha gratificati: “Vogliamo dirgli grazie per la sua bontà d’animo nell’intraprendere l’iniziativa di fare la spesa ad ognuno di noi in questo momento di grave crisi economica ed emergenza sanitaria”.