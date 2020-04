Covid-19, COA Barcellona: una donazione e la condanna per chi effettua assistenza legale contro i medici

Sono le ultime disposizione del Consiglio dell’Ordine Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto: una donazione per il Covid Hospital di Barcellona P.G. e la richiesta di radiazione dall’albo professionale per i colleghi che prestano assistenza legale contro i medici impegnati nell’emergenza.

“Durante l’emergenza coronavirus è importante che ognuno faccia la propria parte e noi, come Consiglio dell’Ordine, abbiamo pensato a questa piccola donazione per l’acquisto di un monitor per parametri vitali che può incrementare la dotazione sanitaria del Covid Hospital di Barcellona. – ha dichiarato il Presidente Antonella Fugazzotto – Allo stesso modo, abbiamo pensato fosse di primaria importanza condannare e discostarsi da tutti quei colleghi che decidono di trovare, in piena emergenza, occasione di lucrare e far fortuna adendo le vie legali contro il personale sanitario che esercita la propria professione in emergenza. Come avvocato, trovo davvero deplorevole e lesivo nei confronti della categoria il comportamento messo in atto da alcuni che decidono di prendere tale posizione; come donna, lo trovo disumano”. – ha aggiunto.

Nell’estratto dell’adunanza del Consiglio, avvenuta ieri, si legge testualmente che: “Il COA di Barcellona Pozzo di Gotto censura con sdegno i gravi e non isolati episodi di offerta pubblica di servizi legali gratuiti finalizzati all’instaurazione di contenzioni contro personale medico, per lucrare quote di risarcimenti per decessi o lesioni ricollegabili all’epidemia in corso, nonostante l’eroico impegno personale degli operatori sanitari spinto fino al sacrificio della vita”.

Su queste premesse, il Consiglio ha chiesto al Consiglio Nazionale Forense l’opportunità di un’integrazione dell’art. 37 del codice deontologico per prevedere la radiazione dall’albo professionale di coloro che, offrendo al pubblico indistintamente le proprie prestazioni a titolo gratuito, senza il rischio di soccombenza ma con spartizione dell’eventuale ricavato, istigano azioni giudiziarie contro i medici e le strutture sanitarie impegnati nel soccorso, assistenza e cura del Covid-19 o di ogni altra pandemia.