Coronavirus, Musumeci preoccupato: “C’è troppo relax”

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, intervenendo nel corso della trasmissione Omnibus in onda su La7, ha espresso tutta la sua preoccupazione ed ha parlato ai siciliani che vede troppo rilassati nell’affrontare l’emergenza Coronavirus.

“Negli ultimi giorni vedo attorno a me un atteggiamento di relax nelle popolazioni del Sud, e in particolare quelli della Sicilia. Finora abbiamo osservato rigorosamente le norme e dobbiamo continuare così, bisogna restare a casa. Sembra invece che si scattata una sorta di ‘liberi tutti’, con l’errata consapevolezza che il peggio sia passato e con il fatalismo tipico e l’aria scanzonata di noi meridionali che ci possiamo concedere anche il lusso di un passeggiata di un’ora. Chi fa questo è un irresponsabile che mette a rischio la propria vita e quella degli altri”.

Musumeci ha annunciato una telefonata ai prefetti siciliani per chiedere un’intensificazione della presenza delle Forze dell’ordine nei centri urbani, con sanzioni gravissime nei confronti di chi si fa trovare in giro senza avere una giustificazione accettabile.

“E’ necessario anche qualche settimana di sacrificio perchè il picco non è ancora arrivato e lo aspettiamo per la metà di aprile. Se non rispettiamo le limitazioni che ci siamo autoimposti rischiamo di vanificare gli sforzi incredibili di tantissime famiglie che non possono più fare la spesa e che hanno spento persino il frigo perché non hanno più nulla da conservare”.

Musumeci è tornato sul tema della carenza dei dispositivi individuali di protezione per gli operatori sanitari duramente impegnati per contenere la diffusione del contagio: “L’unità di crisi nazionale – ha dichiarato – si era presa l’incarico di distribuire alle periferie il materiale di protezione, ma anche i ventilatori, necessari per realizzare i posti di terapia intensiva. Sono arrivati in maniera insufficiente e inadeguata. Ci sono stati degli errori iniziali, che hanno creato un diffuso malessere soprattutto tra gli operatori sanitari e di cui adesso è bene non si parli, perché in tempo di guerra non si fanno processi”.