Consegnate al Covid Hospital di Barcellona i primi caschi per la ventilazione assistita

La prima dotazione di cinque caschi per CPAP con oblò di accesso al pazienti, ordinati dall’ASP di Messina, è stata consegnata al Covid Hospital di Barcellona. Si tratta di strumenti indispensabili per attivare la terapia CPAP, acronimo di Continuous Positive Airway Pressure, che in italiano significa Pressione Positiva Continua delle vie aeree. L’apparecchio eroga aria che mantiene aperte le vie aeree ed evita che le strutture anatomiche responsabili delle apnee abbiano lo stato di rilassamento che induce il disturbo. In pratica consente ai medici di curare i pazienti Covid 19 positivi evitando di intubare i soggetti che necessitano di ventilazione assistita in terapia semintensiva.

L’on. Tommaso Calderone su un post conferma le difficoltà di consegna a cui deve far fronte l’Asp di Messina: “Tra tante difficoltà il “nostro” Ospedale tende a “completarsi “. Da tempo tutto il necessario è stato prenotato.

Le consegne “rallentate” dipendono da una domanda di gran lunga superiore all’offerta”.