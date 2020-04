Laurea online per una ragazza di Castroreale: “In questo momento non ci dobbiamo arrendere”

Martina Valenti

Martina Valenti, 23 anni di Castroreale, ha partecipato alla prima sessione online della laurea in Infermieristica, con esame abilitante del Policlinico di Messina, discutendo la mia tesi dal titolo “Prendi a cuore il tuo cuore, prevenzione ed assistenza infermieristica nelle malattie cardiovascolari”. Non era certo questo il modo in cui la giovane studentessa aveva immaginato il conseguimento della laurea, ma insieme ai tanti colleghi di tutta la provincia non si è fatta fermare dall’emergenza Coronavirus.

“In un momento così delicato ed in cui tutto si è fermato, noi non ci dobbiamo arrendere continuando ad andare avanti, cercando di realizzare i nostri progetti. Sicuramente è stata una laurea ed una proclamazione unica, che svolta in questo modo, non si potrà mai dimenticare. È stato comunque un momento pieno di soddisfazioni da me affrontato con il sorriso (tema discusso anche nella mia tesi per l’assistenza al paziente), per il quale ho ricevuto i complimenti dalla commissione e dal presidente, che ha sottolineato come l’energia del sorriso al momento non deve mancare, poiché in periodi come questo dobbiamo cercare di portare un po’ di luce sul nostro viso”.

Martina ha voluto ringraziare tutti i professori e la relatrice dottoressa Domenica Calatozzo, che si sono impegnati per rendere questa sessione il più tradizionale possibile, conservando il solito iter, con tanto di giuramento finale. “Ringrazio i miei genitori per il sostegno ed il coraggio che mi hanno sempre trasmesso, insieme a tutti i miei familiari che mi sono sempre stati vicino facendomi sentire sempre speciale”.