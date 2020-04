Benedizione itinerante delle Palme, una soluzione non prevista dalla Diocesi di Messina

Il consigliere comunale Nicola Marzullo, nel corso del consiglio comunale di ieri, svolto in parte in videoconferenza, ha proposto che non si interrompesse la tradizione della benedizione delle Palme. “Ho chiesto all’amministrazione di contattare il Vicariato di Barcellona per proporre di passare per le vie della città a bordo di una macchina, così da benedire le palme a tutte quelle persone che si troveranno affacciate al balcone. Si potrebbe delegare i preti delle singole parrocchia così da consentire soprattutto agli anziani di proseguire una tradizione consolidata. Se ciò fosse possibile, credo che la popolazione cattolica cristiana ne sarebbe felicissima”.

La proposta è stata sottoposta dall’amministrazione comunale di Barcellona al responsabile del Vicariato padre Giuseppe Currò che ha però confermato l’impossibilità di accogliere la richiesta, nel rispetto delle disposizioni dell’arcivescovo di Messina, Giovanni Accolla, che nell’orientamento per lo svolgimento dei riti della Settimana Santa non ha previsto la benedizione dei rami di ulivo o di palma su tutto il territorio della Diocesi di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela, nè il concorso del popolo alle celebrazioni liturgiche. C’è anche un problema logistica legato alle difficoltà nel reperire le palme intrecciate, per la chiusura dei fiorai, e soprattutto si correrebbe il rischio di sminuire il significato cristiano della Domenica delle Palme, limitandolo solo alla simbologia della benedizione dei ramoscelli di ulivo.