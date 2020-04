Asp Me, in arrivo a Barcellona reagenti per individuare anticorpi da Covid-19

L’ASP di Messina si dota delle più moderne tecnologie per effettuare la diagnosi di malattia da contagio Covid-19. Sono stati, infatti, ordinati i reagenti che permetteranno di dosare gli anticorpi nei soggetti sospetti di possibile contagio e in quelli in fase acuta della malattia, nei quali occorre monitorare l’evoluzione clinica della polmonite interstiziale.

“Tramite la ricerca degli anticorpi IgM ed IgG ed il dosaggio della Interleuchina 6 sul siero dei pazienti, che effettueremo presso il nostro laboratorio di biologia molecolare dell’Ospedale di Barcellona PG, – dichiara il direttore generale Paolo La Paglia – potremo, secondo le ultime indicazioni delle società scientifiche, avere certezza in soli venti minuti dello stato immunitario nei soggetti positivi e monitorare lo stato flogistico nei soggetti già in fase acuta; l’esame potrebbe dare importanti indicazioni anche negli asintomatici a forte sospetto di contagio che siano negativi al tampone rino-faringeo e nei conviventi dei soggetti positivi al tampone”. L’ASP di Messina ha anche in corso contatti per l’acquisto del test rapido che consente in un’ora e 40 minuti di valutare la positività dei soggetti, accorciando radicalmente i tempi di esecuzione di un tampone rinofaringeo, in atto di circa sei ore.