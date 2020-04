Ancora un decesso tra gli ex ospiti della casa di riposo di Messina, in provincia i morti sono 19 con 125 i ricoverati

Sale il bilancio dei decessi per gli effetti del coronavirus nella provincia di Messina. Un’altra ex ospite della casa di riposo “Come d’incanto” di Messina, una donna di 86 anni, è deceduta oggi presso il Covid-Hospidal “Cutroni Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto. La paziente era già affetta da altre patologie. Il totale delle vittime in provincia sale così a 19.

Nel bilancio quotidiano della Protezione civile regionale, a #Messina ci sono 288 contagi totali, con 125 ricoverati, 12 guariti ed appunto 19 morti. Questa la divisione degli attuali positivi nelle altre province: #Agrigento, 93 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); #Caltanissetta, 67 (18, 4, 5); #Catania, 456 (153, 21, 33); #Enna, 212 (123, 1, 11); #Palermo, 245 (79, 22, 9); #Ragusa, 39 (8, 3, 2); #Siracusa, 71 (37, 21, 6); #Trapani, 73 (25, 0, 2).