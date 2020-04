A Barcellona nelle ultime 24 ore nessun contagio, accreditate le somme per i bonus spesa

A Barcellona non si sono registrati nuovi contagi accertati nelle ultime 24 ore. Lo ha confermato l’assessore Nino Munafò nella diretta quotidiana sul suo profilo facebook. Una buona notizia che però non deve fare abbassare la guardia, anche in ragione dei numero ridotto di tamponi eseguiti in ragione della carenza di reagenti. Tra i temi trattati l’assessore ha affrontato quelle delle somme stanziate dalla Protezione Civile per affrontare le situazioni di più grave disagio che sono state accreditate nelle casse del Comune. Sul tema il sindaco Roberto Materia ha confermato che l’amministrazione si è attivata con immediatezza insieme agli uffici e stamani è stata approntata la variazione di bilancio e si è dato l’indirizzo amministrativo per acquistare i buoni da distribuire. “Nel giro di appena 24 ore abbiamo completato il percorso amministrativo. Contemporaneamente attraverso i canali stiamo acquisendo tutte le richieste degli utenti destinatari del provvedimento. Nella settimana prossima, subito dopo la fornitura dei buoni da parte della ditta, comincerà la distribuzione.

Consentite un sincero ringraziamento ai dipendenti comunali che con abnegazione e spirito di servizio stanno svolgendo con estrema professionalità un compito davvero impegnativo”.