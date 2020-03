L’associazione Cattafi propone il teatro a casa tua

L’Associazione Teatro, Arte e Cultura Salvatore Cattafi di Barcellona, da più di 30 anni punto di riferimento per gli appassionati di teatro barcellonesi (e non solo), ha deciso di non fermarsi neanche di fronte all’epidemia da Coronavirus che ha bloccato ormai tutta l’Italia.

Il direttivo ha così deciso di mettere online sul canale Youtube dell’Associazione Cattafi gli spettacoli teatrali prodotti e realizzati, creando una vera e propria Stagione teatrale digitale, da guardare comodamente seduti sul divano della propria casa.

“In un momento come questo – afferma il Presidente Ada Dipaola – abbiamo ritenuto doveroso continuare ad essere presenti, nei modi possibili, per strappare un sorriso al nostro amato pubblico e a tutti gli amanti del teatro”.

Gli spettacoli che dovranno andare in scena saranno quelli stabiliti nel cartellone:

“Barbone” – Regia N. Trapani – Produzione Associazione Cattafi

“La Lupa” – Regia G. Mercadante – Produzione Associazione Cattafi

“L’Aria del Continente” – Regia C. Gambera – Produzione Associazione Cattafi

“L’Alba del Terzo Millennio” – Regia P. Cutroni – Compagnia di Roma

L’Associazione avvisa, inoltre, che si impegnerà a completare la XXXI Stagione Teatrale, bruscamente interrotta per i motivi che ormai tutti conosciamo, e appena possibile verranno comunicate le nuove date.

“Nel frattempo – conclude la Dipaola – potrete continuare ad “andare” a teatro, rimanendo a casa, visitando il canale YouTube dell’associazione: ogni settimana verrà pubblicato un nuovo spettacolo!

Cliccando qui potrete visitare ed iscrivervi al canale Youtube dell’ass. Cattafi