La laurea online al tempo del Covid-19, con una tesi sui vaccini e la propaganda mediatica

Laurearsi in giornalismo ai tempi del Coronavirus con una tesi sui vaccini e la propaganda mediatica: mai un argomento è sembrato più azzeccato come questo, in un periodo in cui tutto il mondo è in attesa di un vaccino che sconfigga un male invisibile e le nostre vite appaiono influenzate nel bene e nel male dalla propaganda mediatica. Tuttavia, l’argomento della tesi è una singolare coincidenza, non di certo programmata, che ha visto per protagonista la barcellonese Giusy La Malfa, la quale ha raggiunto l’importante traguardo della sua vita proprio in questo periodo, con tanto di proclamazione avvenuta attraverso la rete Internet. Per la giovane laureata, che ha avuto come relatore il prof. Francesco Pira, è stata un’esperienza unica quella di dialogare con la commissione d’esame attraverso lo schermo di un computer. La situazione attuale non ha dato alternative per non rinviare un passaggio importante per il proprio percorso professionale, che adesso potrà iniziare in un modo che tutti si augurano più proficuo possibile.

Così ha commentato le sue emozioni la neolaureata Giusy La Malfa:

“Niente va come immagini che andrà”: ne ho avuto decisamente conferma.

Oggi ho provato l’esperienza più unica che rara (lo spero per i laureandi futuri) di discutere la tesi direttamente dal salotto di casa davanti allo schermo di un pc. Esperienza che non sminuisce l’impegno, il sacrificio e la passione che mi hanno accompagnata durante questi anni e che non ha reso meno speciale questo giorno, seppur diverso da come l’avevo immaginato. In un momento così delicato in cui il mondo sembra essersi fermato, nel bel mezzo di una pandemia, poter provare questa emozione mi ha dato il coraggio e la speranza di continuare a credere nei miei sogni”.

Giusy ha quindi ringraziato i genitori Lorenzo e Beatrice ed il fratello Andrea che hanno contribuito a rendere speciale questo momento: “Vedere la soddisfazione nei loro occhi è la mia più grande vittoria. Ringrazio chi mi ha dimostrato il suo affetto anche se a distanza. Mi ha aiutato ancora di più ad apprezzare le piccole cose. Adesso, in attesa che tutto possa tornare alla normalità al più presto, non mi resta che augurarmi AD MAIORA, un obiettivo è stato raggiunto!“