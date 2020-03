Furnari, ai domiciliari un 52enne per scontare una condanna per lesioni e minacce

I Carabinieri della Stazione di Furnari (ME) hanno notifica, nel pomeriggio di ieri, un ordine di carcerazione per espiazione 2 anni e 4 mesi in detenzione domiciliare, nei confronti di un 52enne A.L., già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato condannato perchè ritenuto responsabile dei reati di lesioni personali e minaccia per fatti commessi nel giugno del 2011 in Furnari ed accertati dai Carabinieri del luogo.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare per l’espiazione della pena.