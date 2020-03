Barcellona: “Le Ali di Trinacria” e “Pedalare”, protagoniste di altri gesti di solidarietà

Continuano le attestazioni di solidarietà delle più svariate realtà del nostro hinterland per sostenere tutte le azioni in campo contro il COVID-19.

L’associazione “Le Ali di Trinacria” dona alla Croce Rossa di Barcellona P.G. fondi per acquistare beni di prima necessità atti a supportare le famiglie del comprensorio barcellonese. Attivi i numeri per il pronto intervento 090/9797229 e 329/4647732.

A loro, si unisce anche l’associazione “Pedalare” che ha destinato all’Ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto una raccolta fondi. “Si tratta di un piccolo gesto, per noi significativo. Attraverso la piattaforma ‘Gofoundme’ siamo riusciti a raccogliere circa 5mila euro che abbiamo accreditato sul conto corrente dell’ASP 5 di Messina. Siamo felici di aver potuto contribuire e sostenere chi combatte in prima linea e ringraziamo quanti ci hanno aiutato. Nel frattempo, continueremo ad essere presenti nella nostra comunità rodiese per dare aiuto alle famiglie e ad essere grati ai medici e a tutto il personale sanitario che, nonostante le gravi difficoltà logistiche, riescono a svolgere la loro professione in maniera egregia”.