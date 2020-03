Avviata anche a Barcellona la raccolta delle maschere da sub da convertire in respiratore

L’Università di Messina, sia nel dipartimento di Ingegneria, sia al Policlinico, nell’emergenza Coronavirus, ha avviato la riconversione della maschere da sub da snorkeling, in vendita soprattutto presso i negozi Decathlon, in veri respiratori utilizzati per i pazienti ricoverati in terapia intensiva per migliorare l’afflusso di ossigeno nei polmoni. Basta infatti realizzare con una stampante 3D il nuovo componente chiamato Charlot da inserire al posto del boccaglio e invertire alcuni filtri per farla diventare una maschera respiratoria, come già testato in molti ospedali del Nord Italia.

L’appello dei docenti e dei ricercatori messinesi è stato lanciato in tutta la provincia per la donazione di questi strumenti molto diffusi tra le famiglie. A Barcellona la Protezione civile si è fatta carico di diventare punto di raccolta presso la sede dell’associazione Anpas Club Radio Cb di via Sant’Andrea. Referente per la zona è il dott. Vito Puliafito.