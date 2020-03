L’amministrazione di Barcellona ringrazia il personale del Cutroni Zodda: il video degli operatori

L’amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha voluto ringraziare pubblicamente il personale del presidio ospedaliero “Cutroni Zodda” impegnato in prima linea nell’emergenza Covid-19, diffondendo attraverso i canali istituzionali un breve video amatoriale, realizzato dagli stessi sanitari. Sono loro che raccontano con immagini ed in maniera simpatica – anche lo humor è utile per sostenere l’azione di contenimento dell’emergenza da COVID-19 – la dura battaglia che si sta conducendo negli ospedali di tutta Italia contro questo nemico invisibile e insidioso.

“In un quadro drammatico qual è quello attuale – si legge in una nota – in un momento storico che probabilmente è il peggiore tra quelli che il nostro Paese abbia attraversato dopo il secondo conflitto mondiale, questo video è un messaggio di speranza rivolto a tutti i cittadini. Allo stesso tempo è il messaggio di orgoglio dei medici e di tutto il personale sanitario per il lavoro che stanno svolgendo a difesa della comunità con alta professionalità, abnegazione ed anche impegno umano, per curare e sostenere i pazienti e le loro famiglie. Il personale sanitario è la nostra prima linea in questa guerra che ha raggiunto dimensioni inaudite – per non dire epocali – ed è chiamato ad affrontare turni gravosi e a vivere vicende strazianti, ad assistere uomini e donne che muoiono senza il conforto dei propri cari. E sempre dà il massimo, con determinazione e professionalità! In tanti ormai li chiamano eroi – medici, infermieri, O.S.S., autisti del 112/118 – ma vorremmo chiamarli soltanto seri professionisti, perché questo sono e forse anche loro preferirebbero essere chiamati così, semplicemente “seri professionisti”. Ad essi dobbiamo infinita gratitudine e sostegno, senza dimenticare, quando questa vicenda sarà finita, quello che oggi stanno facendo per noi”.

Lo stesso apprezzamento e gratitudine vengono rivolti anche alle altre figure che si stanno impegnando a proteggere e supportare i cittadini. “Ci riferiamo alla Forze dell’Ordine, a tutto il sistema della Protezione Civile, e con essa la Croce Rossa Italiana e tutto il variegato mondo del volontariato, e tutti gli altri lavoratori, pubblici e privati, che con grandi disagi stanno consentendo che la “macchina Italia”, seppure al minimo dei giri, continui a funzionare. Grazie a tutti, dunque, di vero cuore!”

Il sindaco Roberto Materia rinnova quindi l’invito a rispettare le regole per limitare il contagio: “Ebbene, restiamo a casa, limitiamo al massimo, ai soli casi di necessità, gli spostamenti, evitiamo gli assembramenti, manteniamo comportamenti responsabili: solo così potremo sconfiggere il virus!”

L’amministrazione ricorda come il “Cutroni Zodda” per qualcuno doveva morire e con l’impegno di tanti si è arrivati alle decisioni del Governo Musumeci che ha consentito di farlo sopravvivere, magari ridotto ma vivo, trasformandolo oggi in Covid Hospital punto d’eccellenza nell’emergenza Coronavirus. “Quando tutto sarà finito – sottolinea il primo cittadino – un altro approfondimento sul ruolo della sanità pubblica e sullo stesso “Cutroni Zodda” probabilmente sarà opportuno farlo: a mente serena!”