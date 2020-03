In Sicilia 92 positivi in più su 876 tamponi effettuati (10,5%): il totale sale a 1647 con 81 decessi

Prosegue inesorabile la conta dei contagi e della vittime anche in Sicilia. Il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (martedì 31 marzo), in merito all’emergenza #Coronavirus, registra un crescita stabile di 92 casi positivi in più, con un totale di 1647 contagi. Il dato è simile a quello di ieri con circa 10 per cento dei tamponi effettuati positivi.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 15.634, ma negli ultimi tre giorni il numero di quelli effettuati è sceso sotto la soglia di mille al giorno. Al momento sono risultati positivi ancora contagiate 1.492 persone (+84), ricoverati 575 pazienti (+16 rispetto a ieri), di cui 72 in terapia intensiva (-3), mentre 917 (+68) sono in isolamento domiciliare, 74 guariti (+3) e 81 deceduti (+5).