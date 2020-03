Sale a 17 il numero delle vittime in provincia di Messina, in gran parte collegate alla casa di riposo di via I settembre. Al Cutroni Zodda è deceduta un’altra anziana di 92 anni, con patologie pregresse, mentre una donna di 89 anni è spirata al Policlinico di Messina per insufficienza cardiorespiratoria. I due decessi si aggiungono ad un’altra donna di 85 anni, morta ieri al Papardo.