Servizio d’ascolto psicologico offerto all’Anpas Radio Cb di Barcellona

ANPAS CLUB RADIO C.B., associazione di volontariato di Protezione civile di Barcellona, integra da domani la propria attività sul territorio a supporto della cittadinanza. Sarà infatti operativo il servizio di ascolto con supporto psicologico per aiutare a superare questo periodo emergenziale. Chi lo desidera potrà contattare il numero 3929432457 oppure inviare una mail a sociale@clubradiocb.it: l’operatore prenderà in carico la segnalazione ed il cittadino sarà ricontattato per concordare il giorno e le modalità del colloquio.