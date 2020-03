Pedaggi sospesi sulle autostrade siciliane

Il Cas Consorzio Autostrade Siciliane, considerato il clima di estrema difficoltà a causa dell’Emergenza Sanitaria Covid-19, nell’ottica di collaborazione delle Istituzioni e d’intesa con il Vice Ministro Giancarlo Cancelleri e con l’Assessore Regionale Marco Falcone ha deliberato la sospensione in via straordinaria ed urgente del pedaggio autostradale per tutti i mezzi in circolazione sulle tratte della A/18 Messina-Catania ed A/20 Messina-Palermo.

La scelta viene incontro ai pendolari del settore sanitario e della forze dell’ordine, gli unici che in buona sostanza continuano a circolare giornalmente sulle autostrade per raggiungere il posto di lavoro.