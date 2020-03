Mancano i reagenti chimici, tempi più lunghi per l’esito dei tamponi in Sicilia

Sta diventando un problema serio, che non va sottovalutato, quello della carenza di reagenti chimici per completare le analisi sui tamponi effettuati. Lo stesso assessore Razza ha confermato il problema, legato al fatto che le aziende che riforniscono di reagenti sono per lo più americane e da qualche giorno gli Usa impediscono le esportazioni per fare fronte alle loro prevedibili ulteriori necessità. La distribuzione sul territorio nazionale è affidata alla protezione civile che a sua volta si rivolge ai centri regionali di raccolta dei tamponi (per la Sicilia orientale a Catania e per quella occidentale a Palermo) chiamati a rifornire i singoli laboratori abilitati. Negli ultimi giorni si è così verificato che la fornitura di reagenti sia stata effettuata a turni tra i laboratori, inficiando anche i dati complessivi sul numero dei contagi per provincia. A Messina per esempio, dove venerdì e sabato sono stati completati molti tamponi, si è registrato un picco di contagi con oltre 50 positivi, seguito poi da un dato di appena 4 casi positivi nella giornata di ieri, quando probabilmente il numero dei tamponi esitati è stato di gran lunga inferiore rispetto alle precedenti 48 ore.

La Regione ha lanciato il grido d’allarme alle istituzioni nazionale e l’assessore Razza sentito dal Giornale di Sicilia ha comunque rassicurato i siciliani: “Chi presenta sintomi viene comunque portato in ospedale e sottoposto al tampone, ma dovrà attendere qualche giorno per conoscerne l’esito, rispettando comunque la quarantena, così come per i casi sospetti che non hanno sintomi evidenti”.