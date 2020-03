La Uil Medici: “Perchè nel Covid-Hospital di Barcellona non è rimasta la Chirurgia?”

Il Covid-Hospital di Barcellona sarà pienamente operativo dal 10 aprile, ma già da giorni sono circa 50 i posti letto occupati dai pazienti affetti da Coronavirus. Il trasferimento degli altri reparti si sta completando e la Uil Medici plaude alla scelta di dedicare l’intera struttura ai ricoverati Covid, ma chiede chiarimenti sulla scelta di spostare anche il reparto di Chirurgia: “Anche se con ritardo – afferma Paolo Calabrò, responsabile aziendale Uil Medici – si è finalmente compresa la necessità di convertire in maniera completa e totale l’ospedale di Barcellona in Covid-hospital, decisione inevitabile e conseguenziale in riferimento alle decisioni già prese. Onestamente in quest’ottica non si comprende bene la soppressione della chirurgia quando sarebbe stato naturale, e si auspica che ciò avvenga, mantenere questa Unità Operativa per pazienti Covid 19, come lo è stato per la psichiatria. Si da atto della competenza e della disponibilità del direttore sanitario dr Paolo Cardia, responsabile Covid 19 della rete ospedaliera, il quale finora ha interpretato al meglio le esigenze quotidiane e pratiche di chi lavora sul campo, semplificando al massimo il peso burocratico e privilegiando l’efficacia e la concretezza”.