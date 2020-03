Il Network Culturale lancia l’iniziativa solidale “Pane Sospeso”

Il Network delle Associazioni Culturali, in collaborazione con diversi panifici della città, della Protezione Civile e delle Suore dell’Oratorio Fma di via Regina Margherita, ha promosso l’iniziativa “Pane Sospeso”. “In un momento estremamente difficile che sta attraversando il nostro Paese e la nostra città – si legge in un comunicato – si tratta di un piccolo gesto di solidarietà, che si è potuto organizzare in poco tempo“.

L’iniziativa consentirà al cittadino che si reca in uno dei panifici della città aderenti di poter lasciare un contributo volontario per l’acquisto di pane/biscotti, da consegnare poi a chi ne ha necessità. Grazie al contributo dei clienti, ogni pomeriggio, i volontari della Protezione Civile ritireranno questo “pane sospeso” e lo distribuiranno a chi ne ha bisogno, in fasce orarie prestabilite, presso le suore dell’Oratorio FMA.

“Il progetto – chiarisce la nota – è “work in progress” ed aperto ad altri panifici, che in qualsiasi momento potranno aderire all’iniziativa. Esso vuole anche essere un piccolo contributo di solidarietà da parte dell’associazionismo culturale che attonito e impotente assiste a questo momento d’emergenza sanitaria, di difficoltà economica e sociale, di tanti casi di “nuova povertà”, di sacche di bisogno sino a ieri nascoste con grande dignità e oggi, purtroppo, venute a galla in tutta la loro drammaticità. “Pane sospeso” è un’opportunità solidale e civile anche per far “sentire utili e solidali”, in un momento tragico della nostra storia, le persone che ogni giorno comprano il pane per le loro famiglie”.

I panifici che hanno aderito all’iniziativa del progetto “Pane Sospeso” sono Il Vicolo Del Pane’, Panificio Gothì, Panificio Si.Pa. Cucinotta, Panificio l’Antica Forneria Garofalo, Pane Amore e Fantasia, Panificio Callisto Angelo, Pane al Pane, La Ciabatta d’Oro e Panifici F.lli Cicero.

Le associazioni, che fanno parte del Network culturale e che divulgheranno questa iniziativa sono Fidapa, Pro Loco Manganaro, Mutamenti Liberi, Genius Loci, Corda Fratres, Legambiente del Longano, Associazione Teatrale “Ettore Petrolini”, Accademia Musicale “Nino Pino Balotta”, Fumettomania, Ars Vivendi, Giambra Editori, Confraternita S. Eusenzio, Associazione culturale “Cannistrà”, Museo Jalari, Museo Cassata e Museo Epicentro.