Gala:raccolta alimentare promossa dal Comitato Cittadino

Il Comitato cittadino di quartiere Gala ha promosso una ‘Raccolta alimentare’ per fronteggiare l’emergenza coronavirus. I generi di prima necessità che verranno donati, saranno poi distribuiti dalla sezione barcellonese della Croce Rossa Italiana.

Il comitato consiglia di donare prodotti a lunga conservazione. La raccolta verrà effettuata nei prossimi giorni di martedì e giovedì presso la sede del comitato dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00.

Il carrello di solidarietà alimentare si potrà riempire presso i punti vendita che hanno aderito all’iniziativa: Supermercato “CRAI” La Gala di via Larderia n.19; il Panificio Biscottificio Saja di via Catrini n.19; La Contadinella di Campo Filippo di via Garibaldi; il Maxi Bottegonealimentare Catalano di via Marconi n. 32e via Torino n.33/35.

Per maggiori informazioni, rivolgersi ai numeri: 351.8280357; 380.2699730; 349.0540136.