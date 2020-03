Fondi per la solidarietà alimentare, a Barcellona 360mila euro: ecco il dettaglio della provincia di Messina

La Protezione civile nazionale ha pubblicato l’ordinanza n.658 del 29 marzo 2020, con la ripartizione delle somme spettanti ai comuni in relazione all’emergenza Covid-19 e destinati a supportare le famiglie in difficoltà nell’approvvigionamento alimentare. A Barcellona Pozzo di Gotto sono stati stanziati 360.587,35 euro, mentre a Messina 1.707.591,31 ed a Milazzo 220.885,34, in base al numero di abitati. Clicca e verifica il dettaglio comune per comune in provincia di Messina:

Di seguito pubblichiamo l’articolo che definisce le modalità di ripartizione delle somme:

Articolo 2

(Riparto risorse per solidarietà alimentare)

1. Le risorse di cui all’articolo 1 sono ripartite ai comuni … secondo i seguenti criteri :

a) una quota pari al 80% del totale, per complessivi euro 320 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune, salvo quanto previsto al punto c);

b) una quota pari al restante 20%, per complessivi euro 80 milioni è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all’anno d’imposta 2017, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze.

c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore a euro 600; inoltre, al fine di tenere conto del più lungo periodo di attivazione delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, viene raddoppiato il contributo assegnato ai comuni di cui all’allegato 1 del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020. La quota di cui al punto a) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti è decurtata, proporzionalmente, dell’importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera.