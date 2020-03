Coronavirus: la donazione del Club 2.0 Off-Road Sicilia

Non solo fuoristrada per il Club 2.0 Off-Road Sicilia di Barcellona P.G. che dopo un brainstorming con i soci, all’unanimità, hanno deciso di dare il loro contributo alla città.

In questo momento di difficoltà dovuto al Covid-19 hanno deciso di acquistare beni di prima necessità da donare alle persone in difficoltà e meno fortunate attraverso la Protezione Civile di Barcellona con la quale abbiamo, da tempo, instaurato un rapporto di collaborazione. Inoltre, hanno dato disponibilità per l’eventuale distribuzione sul territorio qualora ce ne fosse bisogno.