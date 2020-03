Prime donazioni di presidi del gruppo “No Inceneritori” ai sanitari del Cutroni Zodda

il movimento No Inceneritore del Mela, con i primi fondi raccolti tramite la piattaforma GofundMe, ha consegnare sino ad oggi, presso il Covid-Hospital di Barcellona, 75 confezioni di guanti, 317 tute integrali, 200 copriscarpe, 120 mascherine FFP2 e FFP3, 20 termometri e 5 saturimetri.

“Siamo consapevoli – scrivono – che il nostro sistema sanitario, ridotto all’osso da una politica miope e affarista, è inadeguato ad affrontare l’emergenza scatenata dal COVID-19. Quanto donato non basta a fronteggiare la crisi, ma abbiamo voluto reperire questo materiale, attivando tutti i canali a nostra disposizione, per sostenere il personale sanitario nell’attesa dell’approvvigionamento per le vie istituzionali. Sulla piattaforma GofundMe trovate la rendicontazione di tutti gli acquisti fatti. La raccolta fondi promossa dal Movimento continua! La sanità pubblica va difesa con tutte le nostre forze, donando ognuno una piccola somma di denaro possiamo sostenere concretamente gli ospedali della provincia di Messina, e in particolare l’Ospedale Cutroni-Zodda di Barcellona P.G.,e tutto il personale sanitario. Sosteniamo la sanità pubblica, sosteniamo la provincia di Messina ad affrontare l’emergenza COVID-19!“