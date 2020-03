La casa di riposo di San Marco d’Alunzio diventa un focolaio, il sindaco Castrovinci conferma otto contagi

Anche la casa di riposo “Residenza Aluntina” di San Marco d’Alunzio diventa un focolaio da Covid-19. Dopo il primo caso di un’anziana positiva e ricoverata alcuni giorni fa a Barcellona, il sindaco Dino Castrovincia, con un post sulla pagina facebook del Comune nebroideo, ha confermato otto nuovi tamponi positivi tra quelli eseguiti nella settimana appena conclusa. Ecco il post del primo cittadino aluntino:

Il Sindaco comunica che l’esame eseguito sui degenti e sugli operatori della “Residenza Aluntina” di via Farinata, in data 25 marzo 2020, ha avuto esito positivo per 5 degenti e per 3 degli operatori residenti in questo Comune. Tali dati si riferiscono ai soli tamponi già analizzati.

Ricordiamo che, dopo il risultato del tampone eseguito sulla degente trasferita il 22 marzo presso l’ospedale di Barcellona P.G., la struttura è stata posta in isolamento il 25 marzo. Pertanto, tutti gli operatori venuti a contatto con la degente, la cui positività al Covid-19 era stata acclarata, sono stati posti in isolamento presso la struttura di via Farinata o presso la propria abitazione, dove hanno obbligo di rimanere fino al termine del periodo di quarantena disposto dall’ASP, osservando le norme di comportamento raccomandate.

Stante la positività di alcuni dei soggetti già in isolamento, ai medici di base ed all’ASP spetterà di ricostruire la rete di relazioni di ciascuno di essi, al fine di attivare i protocolli di contenimento della diffusione del Covid-19.

Il compito della vigilanza sarà demandato alle Forze dell’Ordine. Siamo vicini a tutta la popolazione alla quale chiediamo di restare a casa, limitando al massimo i contatti sociali. Continuiamo a lavorare per il bene di tutti.