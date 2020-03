Iniziative a supporto delle famiglie, Città Aperta pronta a collaborare con l’Amministrazione

Il Movimento Città Aperta e i consiglieri Antonio Dario Mamì e Raffaella Campo hanno offerto la loro piena disponibilità all’amministrazione comunale per qualsiasi attività di supporto che venga richiesta al fine di raggiungere l’obiettivo condiviso di supportare le famiglie in difficoltà, che sono impossibilitate a soddisfare i bisogni essenziali.

“La forzata interruzione delle attività economiche sta creando forti difficoltà a molte famiglie anche a Barcellona Pozzo di Gotto. A seguito dello stanziamento di fondi dal Governo nazionale ai Comuni per fronteggiare questa emergenza, diviene ancora più essenziale un coordinamento delle attività svolte, al fine di raggiungere tutti suddividendo il necessario verso chi ha reali necessità. In questo senso chiediamo che il Comune si faccia carico di questa attività di coordinamento, rendendone note le modalità e chiamando a raccolta tutti i soggetti che sul territorio si occupano di dare sollievo a chi ha bisogno, al fine di fronteggiare in maniera efficace e tempestiva l’emergenza”.