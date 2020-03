Il teatro oltre l’emergenza, oggi alla 11 online la lettura teatrale della Lupa

Il teatro e la passione nella città di Barcellona Pozzo di Gotto non si fanno fermare dall’emergenza Coronavirus, che ha bloccato tutti gli eventi pubblici da oltre un mese e chissà per quante altre settimane. Oggi alle 18 sul palco del teatro Vittorio Currò nel cartellone dell’associazione Cattafi era in programma la rappresentazione della novella La Lupa di Giovanni Verga, con la regia di Gaetano Mercadente. L’impossibilità di proporre lo spettacolo ha spinto il regista e l’attore Giuseppe Pollicina a trovare un modo nuovo per rispettare quell’appuntamento, pubblicando sulla pagina Palcoscenico la lettura degli autori della stessa novella. Pollicina ha raccolto i video dei protagonisti e Mercadante ha editato il video che sarà online della 11 di oggi.

“L’idea per lo spettacolo – ricordano il regista Mercadante e l’attore Giuseppe Pollicina – era quella di utilizzare il testo teatrale di Giovanni Verga, ma tenendo presente sia la sua origine che l’adattamento apportato dall’autore stesso per la messa in scena della fine del 1800, adattamento che offre un epilogo diverso. La nostra trasposizione teatrale contemplava delle novità secondo noi interessanti. Purtroppo, come ben sappiamo, la sospensione a livello nazionale di tutti gli spettacoli con pubblico in sala ha portato all’annullamento della Stagione teatrale in corso, quindi anche del nostro lavoro. In questi giorni però, all’avvicinarsi della data del debutto, ci è venuto in mente che era possibile comunque raggiungere il pubblico seppur con una modalità diversa, a noi non consona, giusto per rispettare virtualmente quell’appuntamento che avevamo con gli spettatori. E allora, prendendo in mano la novella originale, con i pochi mezzi tecnologici che possediamo in casa, abbiamo provato a presentarvela così, semplicemente letta da alcuni degli interpreti che vedrete sul palco appena sarà possibile. Insomma un piccolo esperimento di lettura comune, fatto dagli attori ognuno da casa propria, come questi tempi impongono, per raggiungere il pubblico direttamente in casa. Sentiamo questo modesto video come un modo di rispettare un impegno, sentirci noi stessi ancora legati ad un progetto comune, un modo per continuare a progettare per il futuro, nell’attesa di tornare presto nel nostro “ambiente naturale”: il palco. Signore e Signori, ringraziandovi anticipatamente per il tempo che ci dedicherete stando insieme a noi, vi diamo appuntamento al più presto nel nostro teatro “Vittorio Currò” di Barcellona Pozzo di Gotto”.

Il cast della Lupa è composto da Cetty Aliquò, Donatella Aliquò, Salvatore Bertè, Mariella Catanesi, Giuseppe Cortese, Ludovica Fazio, Anna Maria Fugazzotto, Alberto Liga, Nina Mazza, Gaetano Mercadante, Giusy Mirabile, Giuseppe Pollicina, Santi Puliafito, Adriano Nuanda Russo e Nino Trapani.