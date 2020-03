E’ tornato a casa il paziente di Pace del Mela positivo al Covid-19

Una buona notizia nell’emergenza Coronavirtus arriva da Pace del Mela. E’ quella che registra da ieri sera il ritorno a casa di uno del primi contagiati da Covid-19. Ecco il messaggio con cui ha annunciato il ritorno a casa e ringraziato i medici dell’ospedale di Barcellona.

Finalmente dopo 14 giorni si torna a casa.

Un ringraziamento all’ospedale di Barcellona e all’instancabile dottoressa Panella per le cure e l’attenzione prestatemi.

Un ringraziamento a tutti coloro che mi hanno fatto sentire stima, affetto e vicinanza in questi giorni di tensione, di incertezza e di paura. Siete stati tantissimi e ricordo con piacere ogni messaggio e ogni chiamata.

Infine un grazie anche a tutti i “geni del sapere” che non si sono risparmiati attacchi e giudizi senza sapere niente di quello che è stato il mio percorso prima e durante questa positività al Covid-19.

Ho letto cose assurde e ascoltato tali e tante bugie che vi avranno di certo impegnato qualche ora di una quarantena snervante e avranno forse placato la vostra famelica voglia di trovare un colpevole, a discapito della reputazione e dell’orgoglio di una persona, di una famiglia e di una parte della vostra stessa comunità.

Vi ringrazio perché mi avete fatto sentire orgoglioso di essere diverso da voi.

Dal virus si può guarire, ma dalla vostra “cattiveria gratuita” non si guarirá mai.

Un abbraccio “virtuale”, Riccardo.