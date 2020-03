Coronavirus: l’appello dei “Giovani Siciliani”

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma dei “Giovani Siciliani” che fanno appello alla cittadinanza per continuare a tenere la buona condotta de #restiamo a casa ed essere i più solidali possibili tra noi concittadini. Ecco la nota integrale:

“Viviamo un momento storico difficile e drammatico nel nostro Paese, soprattutto per determinate fasce deboli della popolazione: famiglie, lavoratori e lavoratrici che a seguito dell’emergenza sanitaria versano in condizioni di grande difficoltà. Il direttivo di Giovani Siciliani desidera lanciare questo appello a tutti i concittadini sottolineando che esclusivamente due sono i comportamenti decisivi in questa fase: restare a casa e donare. Restare a casa non significa smettere di esserci per gli altri, ma è l’unica arma a nostra disposizione per poter interrompere la catena di contagio; il secondo è quello di donare. Attraverso un piccolo ma prezioso gesto, tutti noi possiamo contribuire ad una grande prova di solidarietà. Teniamo a sottolineare l’attività che stanno svolgendo le istituzioni: ieri, 28 Marzo, il governo centrale ha reso nota la bozza del DPCM che prevede “misure straordinarie e urgenti per fronteggiare l’emergenza alimentare” disponendo il trasferimento di ingenti risorse economiche ai Comuni di tutto il Paese. I Comuni del nostro territorio, la Protezione Civile e la Croce Rossa stanno coordinando un azione mirata all’approvvigionamento ed alla consegna di beni alimentari e di prima necessità ai nuclei familiari più in difficoltà. A tal proposito riteniamo, in un momento così delicato, che sia necessario mettere da parte qualsivoglia speculazione politica e crediamo fortemente che sia necessaria un’unione di intenti da 1 parte della collettività. Invitiamo pertanto, tutti i cittadini, comitati, movimenti politici e associazioni presenti sul territorio a donare insieme, quanto possibile alle seguenti coordinate bancarie: INTESTAZIONE: CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO BANCA: CREVAL CODICE IBAN: IT73S0521682070000000002300 CAUSALE: DONAZIONE EMERGENZA COVID 19 BIC/SWIFT: BPCVIT2S DIVISA: EUR Confidiamo di poter contare sulla generosità dei cittadini e ci auguriamo che, in un momento così difficile, la partecipazione a questa campagna possa far riscoprire a tutti noi il senso di identità, comunità, solidarietà e contrasto alle disuguaglianze, valori che la nostra Costituzione considera alla base del “pieno sviluppo della persona umana”e della convivenza sociale. Esprimiamo inoltre vicinanza e sostegno a tutte le persone che si trovano in prima linea nel fronteggiare l’emergenza, ed esortiamo la cittadinanza a continuare a seguire le raccomandazioni per la prevenzione del Ministero della Salute. Restiamo a disposizione per qualsiasi informazione o richiesta”.