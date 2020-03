Cinque nuovi contagi a Barcellona, sono in isolamento a casa ed in buone condizioni

L’assessore di Barcellona Pozzo di Gotto Nino Munafò ha confermato i dati sui contagi nella città del Longano, con cinque nuovi pazienti positivi al Covid-19 (in totale sono nove). Si tratta di quattro familiari dei primi casi accertati a Barcellona e di un operatore sanitario che presta servizio al centro IRCCR Neurolesi di Messina. Come riferito dal rappresentante dell’esecutivo barcellonese, per i cinque nuovi contagi sono stati seguiti tutti i protocolli previsti dall’ASP. I quattro parenti collegati ai pazienti già positivi sono stati in isolamento domiciliare fin dall’insorgere della malattia dei loro congiunti, mentre il sanitario del Neurolesi è stato seguito dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asp Messina, senza contatti con altri soggetti.

L’assessore Munafò ha illustrato le iniziative adottate dall’Amministrazione, sottolineando la massima collaborazione tra le forze politiche, tutti uniti sotto l’unica bandiera della solidarietà.