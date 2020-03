Ai domiciliari un altro degli indagati nell’operazione Dinastia anche per evitare il rischio di contagio Covid-19

Il Gip del tribunale di Messina ha accolto l’istanza di di scarcerazione per Carmelo Vito Foti, indagati e arrestato nell’operazione antidroga Dinastia del 28 febbraio scorso, con l’accusa di estorsione. Il giudice, che aveva emesso l’ordinanza coercitiva eseguita dalla DDA la notte del 28 febbraio scorso, ha ritenuto che si siano attenuate le esigenze cautelari, così come prospettato dall’avvocato difensore Gaetano Pino. Nello specifico è stata anche considerata l’emergenza sanitaria in atto ed è stato ritenuto inoltre sussistente l’elevato rischio di contagio del Covid 19 nell’ambiente comunitario come quello carcerario, ove il virus potrebbe rapidamente propagarsi, creando potenzialmente un altro focolaio difficilmente controllabile. Il giudice non ritenendo più sussistenti le esigenze cautelari sulla quale si basava l’ordinanza ha disposto la misura degli arresti domiciliari, con immediata scarcerazione dell’indagato.