Regolare la raccolta dei rifiuti, ma gli operatori chiedono maggiori tutele

Al tempo del Coronavirus, gli operatori della Dusty hanno continuato a garantire il servizio di raccolta sia con il porta a porta, sia con le isole ecologiche. Davanti all’emergenza che sta vivendo la comunità, non hanno fatto mancare il loro impegno, correndo anche qualche rischio personale. Sono infatti in servizio dalle 6 del mattino con turni di sei ore fino alle 18, senza però aver certezza sulla zone dove è necessario intervenire seguendo i protocolli previsti dell’Asp nello smaltimento dei rifiuti prodotti nelle utenze dove si è già accertato un caso positivo al Covid-19. La Cgil, con il coordinatore provinciale Carmelo Pino e il rappresentante su Giuseppe Aspa, hanno sollecitato il rispetto della disposizione dell’Asp, che dovrà comunicare giornalmente a ciascun Comune tutte le utenza in cui dovrà essere seguito una speciale procedura di smaltimento dei rifiuti, proprio perchè in presenza di contagio da Coronavirus. “Abbiamo svolto il servizio – afferma Aspa – in questi giorni di emergenza, garantendo la copertura dei turni senza disservizi. Chiediamo solo ai cittadini di aver l’accortezza di chiudere bene i sacchetti gettati soprattutto nelle isole ecologiche, per motivi di sicurezza non solo degli operatori, ma anche dei residenti. Si evita così la diffusione di polveri e si limita l’eventuale diffusione del virus. Per il trattamento del rifiuti speciali prodotti da utenza dove è già stato accertato il caso di contagio, abbiamo chiesto un confronto con il presidente della Regione Nello Musumeci, che si è detto disponibile ad intervenire personalmente con un provvedimento se nella prossima settimana non saranno garantire le comunicazioni delle utenze dove risiedono i soggetti in isolamento perchè positivi al Coronavirus”.