Operazione “Dinastia”, libertà anche per Nunzio Di Salvo

Il Tribunale del Riesame ha revocato ogni misura cautelare che prevede restrizione di libertà anche per Nunzio Di Salvo, accogliendo le istanze dei suoi legali, avvocati Giuseppe Lo Presti e Tindaro Celi.

Nunzio Di Salvo è stato arrestato nell’ambito dell’Operazione “Dinastia” che lo scorso 28 febbraio ha visto il fermo di 59 persone ritenute responsabili – a vario titolo – dei delitti di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, detenzione e porto illegale di armi, violenza e minaccia, con l’aggravante del metodo mafioso. Sono caduti i gravi indizi di colpevolezza in capo al Di Salvo, figlio di “Sam”.

Lui, insieme a Vincenzo Gullotti figlio di Giuseppe e Cristian Barresi, figlio di Eugenio e nipote del defunto boss Filippo, erano stati considerati dagli inquirenti come coloro che hanno assunto ruoli di rilievo nell’attività del traffico di stupefacenti condotta per conto della famiglia mafiosa barcellonese e gestita con metodo mafioso per regolare le controversie connesse con le narco transazioni e i rapporti con altri qualificati gruppi criminali calabresi e catanesi, fornitori delle ingenti partite di stupefacenti che venivano poi distribuite nell’area tirrenica della provincia di Messina, anche attraverso gruppi minori, autorizzati a spacciare sul territorio a Milazzo, Terme Vigliatore e a Lipari.