Il m° Giovanni Mirabile: “Non ci aspettavamo questo clamore per il nostro Va’ Pensiero”

L’esibizione virtuale del “Va’ Pensiero”, realizzata dall’International Opera Choir di Roma, ha emozionato l’Italia con un video di 5 minuti visualizzato da quasi due milioni di utenti in pochi giorni. Ad ideare e coordinare il tutto la project manager Raffaella Baioni, con la parte tecnica realizzata da Paolo Annunziato. Il coro è stato fondato nel 2014 dal M° Gea Garatti e dalla stessa Baioni. Dal 2018 è diretto dal M° Giovanni Mirabile, originario di Rodì Milici, ma barcellonese d’adozione, che ha saputo conquistarsi con il lavoro e la passione quotidiana un ruolo importante nel panorama nazionale ed internazionale della musica corale. Tra le realizzazioni più importanti ci sono i cine-concert de “Il Gladiatore”, “Harry Potter”, la partecipazione a diverse produzioni cinematografiche e svariati concerti sinfonico-corali. Il M° Mirabile tiene corsi di formazione in tutta Italia, specie con l’Associazione “Europa inCanto” presso teatri come il San Carlo di Napoli o il Teatro Argentina di Roma; è stato il primo direttore del “Coro Giovanile Siciliano”, portandolo a livelli molto alti, e tuttora è il direttore del conosciutissimo ed apprezzato coro “Ouverture” di Barcellona Pozzo di Gotto, da lui fondato ben 25 anni fa. Di recente ha ricevuto a Roma il premio “Antonello da Messina”. I coristi e lo staff dell’International Opera Choir sono riusciti a sensibilizzare l’Italia in un momento così difficile per l’intera nazione. La vetrina dei tg nazionali, a partire dal Tg1, è certamente il giusto riconoscimento per questo lavoro, che lo stesso Mirabile racconta in un’intervista rilasciata a 24live.it

Come è nata questa idea?

Tutto è partito dall’idea di lanciare un messaggio forte e di vicinanza in un momento così delicato per tutti noi. Il mezzo prescelto non poteva che essere la Musica, nella fattispecie un coro virtuale formato dagli artisti dell’International Opera Choir. Grazie al tempestivo coordinamento del team creativo dell’Associazione Frequenze&Armonici è stato possibile allestire una sorta di “sala prove virtuale” che agevolasse la partecipazione dei più. Il nostro ingegnere del suono, in seguito ha assemblato i vari video in un collage di immagini e suoni sulle note del “Va’ pensiero” di Giuseppe Verdi che – ieri come oggi – continua a farsi metafora e veicolo di un sentimento nazionale.

Quanto è stato complicato realizzarla?

Difficile, ma non impossibile! Le restrizioni degli ultimi giorni non ci hanno permesso di riunirci e svolgere il tutto di persona. L’intero coro si è dunque attivato con video fatti in casa, negli ambienti quotidiani. Una base orchestrale mandata in streaming ha permesso a tutti di coordinarsi su tempi e dinamiche. Una volta ricevuti i singoli filmati, si è proceduto ad un attento e lungo lavoro di audio e video sincronia. Mi sento molto grato verso tutto lo staff dell’Associazione “Frequenze & Armonici” e verso gli splendidi coristi del coro IOC, che con generosità e dedizione hanno realizzato questo splendido progetto, regalando agli italiani e non solo un momento commovente che unisce estetica ed etica.

Qual è stato il tuo pensiero quando hai visto il servizio al tg1?

Quella mattina avevo deciso che non avrei guardato il cellulare se non molto tardi, nel pomeriggio. Volevo stare un po’ separato dal mondo esterno. Nel pomeriggio, quando l’ho riacceso, è arrivata subito la chiamata di Stefania, mia sorella per prima, che mi diceva euforica: “Il video del coro è passato in tutti i TG, non te ne sei accorto?” E poi un continuo di messaggi su Whatsapp, Facebook, SMS, chiamate… che grande stupore! Nessuno di noi si aspettava un risultato con così tanta visibilità e una simile risonanza. Tra le chiamate più emozionanti, quella di una mia cara amica, che mi ha detto che in quel video aveva riscontrato due princìpi importantissimi perfettamente bilanciati: estetica ed etica. Parole significative che sintetizzavano il senso di questo progetto. Il suo e i tantissimi altri messaggi mi hanno dato una grandissima gioia: avevamo comunicato un grande messaggio, e questo era arrivato dritto al cuore degli italiani!

Un tuo consiglio su come affrontare questa emergenza rimanendo in casa

Innanzitutto rispettare i decreti emessi, in continuo aggiornamento. La collaborazione e la cooperazione di tutti contribuiranno certamente ad accorciare i tempi di questa emergenza virologica. Poi occupare le giornate con attività costruttive e creative, che ci facciano sentire vivi ed energici. Infine, soprattutto stringersi metaforicamente agli affetti più cari e far sì che questo tempo sia anche un momento di riflessione dei singoli e di un’intera comunità nazionale, che oggi più che mai deve mostrarsi compatta e unita. Ricominciare a scoprirsi altruisti.