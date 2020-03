Dai laboratori di Barcellona sono 23 i tamponi positivi, legati ai pazienti in arrivo da tutta la provincia

L’attività del laboratorio analisi di Barcellona è ripresa a pieno ritmo dopo una breve pausa legata ad un ritardo nella consegna dei reagenti necessari per completare i test sui tamponi eseguiti negli ultimi giorni. Sui tanti esami effettuati sono risultati 23 casi positivi, in gran parte legati ai pazienti di Messina ricoverati nel Covid-hospital barcellonesi. Al momento infatti sono 47 i posti occupati al Cutroni Zodda sui 60 attualmente disponibili, che nei prossimi giorni diventeranno 80. Come detto si tratta di anziani ospiti della casa di cura di via I settembre e del centro IRCCS Neurolesi di Messina.