Calderone (Fi) chiede lo storno delle risorse ai Comuni per eventi e progetti all’emergenza Covid-19

Forza Italia, con una mozione a firma di tutto il gruppo parlamentare all’Assemblea Regionale Siciliana, chiede al Governo Regionale il disimpegno delle somme dei capitoli di spesa relativi a manifestazioni e progetti vari che per precauzione sociale non potranno svolgersi, e stornarle ai Comuni siciliani in difficoltà, a seguito dell’emergenza Covid-19.

“Come una catena, il Coronavirus sta falcidiando intere famiglie – afferma il Capogruppo di Forza Italia al Parlamento siciliano, on. Tommaso Calderone, primo firmatario della mozione – che a causa di un tessuto produttivo paralizzato, stanno perdendo tutto. Per soccorrere tali nuclei familiari è di vitale importanza che si offra un concreto aiuto, attraverso la destinazione ai Comuni di somme derivate da specifici capitoli regionali. Gli Enti Locali avranno dunque il compito di assegnarle seguendo il criterio di proporzionalità, secondo indici di povertà e demografici. Si chiede di dar priorità all’assistenza agli anziani, passando per l’acquisto di beni di prima necessità”.