Barcellona solidale: alimenti per chi è senza lavoro e supporto ai sanitari in prima linea contro il Covid-19

Barcellona Pozzo di Gotto, con tutti i difetti che le si possono imputare, in questo momento di difficoltà per tutto il paese, conferma la capacità di stringersi attorno a chi soffre e a chi combatte per superare questa fase di emergenza.

La capacità di essere solidali dei barcellonesi viene fuori proprio in tali occasioni. In questi giorni si stanno moltiplicando le iniziative per sostenere chi è in difficoltà economica, perchè magari ha un lavoro precario e non può guadagnarsi da vivere onestamente, dopo che la maggior parte delle attività commerciali della città si sono fermate. Il Comune di Barcellona ha attivato il servizio “Dona per donare”, a cui hanno risposto con la loro presenza le maggiori catene di supermercati attivi su Barcellona Pozzo di Gotto: il gruppo Sigma nei punti vendita di via Sant’Andrea, via Rosmini Petraro, via Regina Margherita, i Mercati alimentari di via on. Martino, il gruppo Standa Maxisidis nei punti vendita di via Garibaldi, via Marconi e via Angelo Cambria e l’IperDespar di via Tempesta, dove i clienti possono consegnare gli alimenti acquistati e destinati alle associazioni del territorio impegnate nella distribuzione ai bisognosi, la Croce Rossa Italiana e la Protezione civile con il Club Anpas Radio Cb. Al Comitato barcellonese della Croce Rossa Italiana offre il pane per i bisognosi anche il panificio Coppolino di via Operai. Operativo sul territorio anche il Banco Alimentare che in questi giorni, grazie all’impegno della ditta Sindoni e di Nino Siragusa, sta garantendo i rifornimenti ai centri della città, la Parrocchia di Santa Maria e Portosalvo, la casa di Francesco, l’oratorio salesiano San Michele Arcangelo e le figlie di Maria Ausiliatrice di via Regina Margherita. Insieme al mondo delle associazioni ci sono tante famiglie, che senza clamore stanno aiutando il vicino di casa o la persona bisognosa in questo periodo di grande sofferenza per tutta la comunità.

L’altro fronte su cui si stanno mobilitando le associazioni ed i club service di Barcellona sono i rifornimenti di presidi di sicurezza per i medici ed infermieri del Covid-Hospital di Barcellona. Sia il Rotary, con il presidente Attilio Liga, sia il Lions, con il presidente Pippo Quattrocchi, hanno effettuato un ordine di mascherine per i sanitari del Cutroni Zodda, mentre l’Avulss e la Fidapa Barcellona hanno avviato una raccolta di fondi per l’acquisto di altri strumenti necessari per la sicurezza di coloro che restano a contatto con i pazienti positivi.

Quest’ultima iniziativa, promossa dalla presidente dell’Avulss Francesca Aricò, condivisa con la presidente della Fidapa Tania Crisafulli e concordata con la direzione del presidio, punta a sostenere soprattutto la struttura barcellonese, con donazione mirate all’acquisto di tute, calzari, occhiali, mascherine e visiera.