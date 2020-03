Barcellona senza i riti della Settimana Santa: iniziativa social dell’Amministrazione Comunale

#iorestoacasa…e da qui vivo la Settimana Santa: è questo il nome del gruppo istituito sul social network Facebook dall’amministrazione comunale di Barcellona per onorare la Settimana Santa senza i riti pasquali, in ragione dell’emergenza Coronavirus. L’iniziativa è stata condivisa dagli assessori Angelita Pino e Nino Munafò, con deleghe rispettivamente alla cultura e ai grandi eventi, che saranno tra gli amministratori del gruppo.

“Dopo l’ottimo riscontro avuto dal gruppo “#iorestoacasa…e da qui scrivo la primavera”, dedicato alla raccolta di componimenti poetici aventi come leitmotiv il particolare momento storico che stiamo vivendo, l’Amministrazione comunale è in procinto di aprire un nuovo gruppo sul portale Facebook, avente ad oggetto le tradizioni e i riti della Settimana Santa. La comunità di Barcellona Pozzo di Gotto, da sempre legatissima ai riti della Settimana Santa, nel drammatico momento attuale che di certo comporterà la sospensione di quasi tutte le celebrazioni pasquali, comprese, le processioni e l’allestimento dei caratteristici “Sepolcri ”, sarà invitata, tramite il gruppo intitolato “#iorestoacasa…e da qui vivo la Settimana Santa” (attivo da domani, 29 marzo), a far rivivere virtualmente con foto, video, componimenti poetici, testi e qualsiasi altra forma espressiva, la doppia processione del Venerdì Santo che si svolge a Barcellona Pozzo di Gotto e che è uno dei motivi d’orgoglio più grandi per la nostra città, in quanto unica al mondo nel suo genere. La sua iscrizione nel registro delle eredità immateriali della Sicilia ci conferma che essa è un tesoro prezioso di cui la città non potrà mai fare a meno, neanche, e soprattutto, in un triste momento come questo”.

Nel gruppo saranno raccolti anche contributi fotografici o di qualsivoglia altro tipo che riguardino i bellissimi “Sepolcri”, che negli anni sono stati allestiti nelle varie chiese cittadine o ancora la caratteristica celebrazione del Giovedì Santo in cui si svolge la lavanda dei piedi agli apostoli, il canto della “Visilla”, l’allestimento delle vare, i gruppi statuari prima e dopo la collocazione dell’addobbo floreale, le opere d’arte custodite nelle chiese e che richiamano il tema della “Passione”, le creazioni dolciarie come il celebre “Agnello pasquale”, ed in genere tutto ciò che caratterizza la Settimana Santa di Barcellona Pozzo di Gotto. “Sarà possibile anche lanciare delle proposte – aggiungono gli assessori – sulla conservazione ed eventuale esposizione dei gruppi statuari durante il resto dell’anno, in modo da avviare un confronto pacifico e costruttivo sui temi che riguardano l’ulteriore valorizzazione di questa importantissima processione”.