Terme Vigliatore, il sindaco Munafò assegna le deleghe alla nuova giunta comunale

Il sindaco di Terme Vigliatore, il cardiologo Domenico Munafò, in un momento di emergenza per la diffusione del contagio da Covid-19, sta facendo la sua parte per far fronte alle più svariate richieste di aiuto provenienti dal territorio. Per rendere ancor più efficace l’azione dell’amministrazione, dopo aver definito le nomine della nuova giunta comunale, di stampo tecnico e per la prima volta arricchito da una maggioranza femminile, ha adesso assegnato le deleghe. L’obiettivo è proprio quello di dividere con il primo cittadino il lavoro che fino a qualche giorno fa era solo e soltanto a carico del sindaco. All’assessore Nunziato Buglisi, con un’esperienza da dipendete del comune di Castroreale, il primo cittadino ha affidato la programmazione economica e finanziaria ed economia sostenibile, i servizi informatici ed i servizi cimiteriali. Angela Ginevra, funzionaria dell’ufficio delle entrate di Barcellona, sono stata indicata come vice sindaco ed ha avuto assegnate le deleghe ai tributi, servizi demografici, ISTAT, Suap, Beni culturali, tutela ambientale e sanità. L’avvocato Mara Correnti si occuperà di Legalità e trasparenza, pari opportunità, pubblica istruzione e politiche educative e affari generali. Alla più giovane dell’esecutivo Federica Tindara Sottile, esperta in programmazione europea per i giovani, di progetti che sono già stati realizzati non solo in Sicilia ma anche a Terme Vigliatore e Barcellona, il sindaco ha dato l’incarico di occuparsi di marketing territoriale, cultura, sport, spettacolo, turismo e spettacolo, servizi sociali e politiche giovanili.

Adesso sono tutti al lavoro per far fronte alle varie problematiche che, aggiunte al problemone coronavirus, renderanno certamente la vita un po’ complicata. Secondo quanto ci ha riferito il sindaco, i quattro assessori si sono immersi nella parte, non solo frequentando il palazzo municipale, ma anche dalle loro residenze. Ovviamente il lavoro non sarà semplice, ma essendo svincolati da appartenenze politiche, per scelta del sindaco Munafò, potranno certamente lavorare alacremente per dare le risposte che i cittadini chiedono.