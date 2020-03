Terme Vigliatore, il consigliere Florinda Duci pronta a supportare chi ha bisogno di informazioni

Il consigliere comunale di Terme Vigliatore Florinda Duci ha offerto la sua disponibilità ad accogliere le istanze dei cittadini chiamati ad affrontare l’emergenza Covid-19. Per farlo ha fornito la sua mail istituzionale consigliereduci@comune.termevigliatore.me.it a cui potranno rivolgersi coloro che hanno bisogno di indicazioni necessarie ad affrontare le difficoltà del momento. “Cari miei concittadini – scrive – avverto il dovere civico, oltre che cristiano per esprimervi, con queste poche parole, la mia vicinanza a tutti voi dinanzi alla drammatica emergenza epimielogica da Covid-19, che sta attanagliando, nelle ultime settimane, anche la nostra provincia, provocando inevitabili ansie, paure, timori per il futuro e gravi disagi sia a privati che ad aziende e a tutte le attività commerciali insistenti nel nostro Comune. Sono a Vostra disposizione, per quel che è di mia competenza, per aiutarVi a comprendere ed attuare tutte misure di sostegno economico stabilite con il Decreto Legge 18/2020. Restiamo a casa per essere vicini il domani che presto arriverà”