Sono 96 in più i contagi in Sicilia, 75 i ricoveri in terapia intensiva, 39 le vittime

Il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (venerdì 27 marzo), in merito all’emergenza #Coronavirus, registra una crescita di 96 nuovi contagi con un totale che raggiunge le cifre di 1260 dall’inizio della pandemia in Sicilia. I tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento sono 11.079 ed attualmente sono ancora contagiate 1.168 persone.

Sono ricoverati 500 pazienti, di cui 75 in terapia intensiva, mentre 668 sono in isolamento domiciliare, 53 guariti e 39 deceduti.

I dati sono stati comunicati dalla Regione con 5 ore di ritardo rispetto a ieri e senza il dettaglio delle province.