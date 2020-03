Oliveri, il tricolore illumina il Comune e le vie del paese

La ditta oliverese “Impianti Leggio” ha illuminato il proprio paese con i colori della bandiera italiana. Sono stati installati sia nella facciata del comune che nella centralissima piazza di Oliveri dei fari, che simboleggiano i colori della bandiera italiana.

Si tratta di un gesto di alto valore simbolico, che si aggiunge alle innumerevoli iniziative che hanno visto protagonista il piccolo comune tirrenico nel corso di queste settimane.

“L’amministrazione – afferma il sindaco Francesco Iarrera – sottolinea come in questo momento i cittadini tutti stanno dimostrando attaccamento al proprio territorio. Stringiamoci attorno alla nostra bandiera restando a casa, è l’unico modo per uscire fuori da questa situazione. Un ringraziamento sincero va ai fratelli Tindaro e Domenico Leggio che anche in questa circostanza hanno messo a disposizione la loro professionalità”.