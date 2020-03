Esorcizzare la paura, ironizzare un po’. Antonino Genovese scrive “Correvano i tempi delle FFP3”

Buone notizie? Fatichiamo a trovarle, proprio oggi che abbiamo contato più morti di tutti gli altri giorni a causa di questo maledetto virus che continua a serpeggiare tra noi. Ma non per questo dobbiamo scoraggiarci. Ci sono dati positivi, ci sono speranze a cui dobbiamo aggrapparci per sopravvivere e nel frattempo qualcuno ci ha già pensato.

Antonino Genovese, lo scrittore e medico anestesista, nostro concittadino, conosciuto per la saga de “Il nonno è un pirata” e per il suo ultimo “Scirocco e zagara”, ha deciso di regalarci con un racconto a puntate. Ecco come scrive sul suo blog.

“In tempo di pandemia ho deciso di iniziare una nuova avventura letteraria per esorcizzare questo momento difficile che stiamo vivendo. Per questo motivo pubblicherò sulle pagine del mio sito un racconto a puntate dal titolo “Correvano i tempi delle FFP3”.

Indovinate? Il protagonista è un Anestesista Rianimatore, si chiama Piergiorgio Morfina e fino a trenta giorni fa non lo calcolava nessuno (a parte gli avvocati e i magistrati). Adesso pare sia l’uomo più gettonato del momento.

Il racconto è ambientato in una remota località calabrese e le vicende si svolgono principalmente al Sisalvichipuò Hospital.

Questa storia ha l’obiettivo di esorcizzare il tempo difficile che viviamo. Scrivo per non aver paura e spero che voi leggiate per divertirvi e trascorrere qualche momento lontano dai pensieri che tra le mura domestiche si affastellano senza sosta.

La storia è dedicata agli Anestesisti Rianimatori che da sempre difendono la salute dei cittadini in barba alle scelte dei burocrati”.

Qui, il primo racconto dal titolo “Fino a trenta giorni fa”.