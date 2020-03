Diventerà Bellissina chiede sostegno al comparto del florovivaismo siciliano

I deputati regionale di Diventerà Bellissima, Alessandro Aricò, Giorgio Assenza, Pino Galluzzo, Giuseppa Savarino e Giuseppe Zitelli, hanno presentato un’interrogazione parlamentare a sostegno del settore florovivaistico, in un momento di grande emergenza legata al blocco delle attività.

“La crisi, dovuta all’emergenza Covid-19, sta causando danni all’intero settore florovivaistico difficilmente quantificabili, proprio in un periodo in cui si programma la produzione dei fiori. La chiusuradi tutti i mercati nazionali ed europei sta compromettendo la stessa esistenza in vita delle aziende con drammatiche ripercussioni occupazionali per oltre 20.000 lavoratori. Il Governo nazionale, tra gli interventi previsti per la salvaguardia e tutela dell’economia colpita dalla crisi in atto, nulla ha previsto per tale settore, fiore all’occhiello della Sicilia”.

Il gruppo parlamentare di Diventerà Bellissima, primo firmatario l’onorevole Galluzzo, ripropone all’Assessore dell’Agricoltura l’istituzione dell’Osservatorio del Florovivaismo come strumento per la tutela e salvaguardia dell’intera filiera produttiva. “Invitiamo l’assessore ad intervenire presso il Governo nazionale al fine di inserire nella manovra economica a tutela dell’economia italiana anche il settore del Florovivaismo, onde evitare una catastrofe economica per l’intera economia siciliana, sia in termini produttivi che occupazionali”.