Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, dopo aver ricevuto in dono dalla ditta Startex di Calatabiano un quantitativo di stoffa per la produzione di circa 1.000 mascherine riutilizzabili, si è subito attivato per individuare i soggetti per potranno materialmente realizzarle.

Sono già arrivate due disponibilità al confezionamento dei presidi, con la stoffa fornita dalla ditta ionica e nelle prossime ore sarà affidato l’incarico alle ditte specializzare per accelerarne i tempi di realizzazione.