Barcellona, Covid-hospital con 80 posti letto e 10 di terapia intensiva, ma mancano tute e mascherine per i sanitari

L’ospedale Cutroni Zodda è uno dei Covid-hospital siciliani, che dovrà fronteggiare il picco dei contagi nell’isola atteso per le prime settimane di aprile. La struttura si sta attrezzando per ospitare 80 posti letto e 10 posti di terapia intensiva in tempi rapidi, entro il 10 aprile, ma il problema più urgente è un altro per gli operatori sanitari impegnati a stretto contatto con i pazienti positivi già ricoverati a Malattie infettivi e nel plesso centrale, ormai tutto dedicato ai casi Covid-19. Mancano, infatti, i presidi di sicurezza, le mascherine con il filtro FPP2 e FPP3 e le tute necessarie per rimanere a contatto con i pazienti, limitando il rischio di contagio. Molti dei medici ed infermieri che hanno la disponibilità di una seconda casa la stanno utilizzando in queste settimane per evitare il contatto con familiari e la diffusione del virus in caso di contagio. Con la presumibile crescita del numero dei positivi, in queste condizioni, il rischio di trasformare l’ospedale di Barcellona in un focolaio è purtroppo molto concreta.

Il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci ha lamentato in tv il ritardo con cui la Protezione civile nazionale sta rispondendo alle richieste di materiale sanitario da parte delle istituzioni siciliane. “Se Roma non ci ascolterà corriamo il rischio di combattere una guerra con le fionde. Abbiamo chiesto 362 aspiratori elettrici e ce ne hanno consegnati zero. Cinquecentomila kit diagnostici, consegnati zero. Ventilatori elettrici, richiesti 416 e consegnati zero. Mascherine ffp2 e ffp3 richieste 5,2 milioni, consegnate 41.560. Mascherine chirurgiche richieste 13 milioni, consegnate 170mila. Guanti sterili richiesti 53milioni, consegnati 82mila. Noi possiamo emettere tutte le ordinanze che vogliamo e il governo può emettere tutti i decreti che vuole – ha aggiunto il governatore – ma se non c’è la sufficiente forza per fare i controlli, con le sanzioni conseguenti per chi non rispetta le norme, non abbiamo fatto niente. La Sicilia ha bisogno di avere i militari in gran numero. Io ho chiesto l’intervento dell’Esercito e mi hanno dato, purtroppo, solo qualche centinaio di uomini, ma non bastano perché serve una mobilitazione generale. Finora noi ci siamo salvati dalla grande ondata, anche se deve ancora arrivare”.

Per aiutare i sanitari di Barcellona Pozzo di Gotto si stanno mobilitando anche le associazioni di volontariato e i club service della città. I Rotary club di Barcellona ha ordinato mille mascherine da destinare agli ospedali, così come il Lions di Barcellona, che donerà un migliaio di mascherine all’ospedale Cutroni Zodda ed agli operatori del Banco Alimentare della parrocchia di Santa Maria Assunta a Pozzo di Gotto.