Barcellona: consegnati i 10 letti destinati alla terapia intensiva, con defibrillatori e carrelli per l’emergenza

Sono stati consegnati e immediatamente collaudati i dieci letti ordinati dall’ASP di Messina per attrezzare il Covid Hospital di Barcellona Pozzo di Gotto. Nel pomeriggio saranno inoltre consegnati i defibrillatori ed i carrelli per l’emergenza.

Non appena arriveranno i ventilatori, nei prossimi giorni, sarà possibile attivare i dieci posti di terapia intensiva a supporto dell’attività assistenziale prestata ai pazienti del nosocomio della città del Longano.

Continuano inoltre gli approvvigionamenti dei dispositivi di protezione individuali (DPI) per gli ospedali gestiti dall’Azienda Sanitaria di Messina, compreso il Cutroni Zodda, dove saranno distribuite 50.000 mascherine chirurgiche triplo strato, 620 kit di occhiali protettivi, 1900 tute monouso in Tyvek. Sempre il Covid Hospital di Barcellona, presso cui sono stati ricoverati 24 pazienti provenienti dalla Casa di Riposo “Come d’Incanto”, è stato rifornito di 150 mascherine FFP2, di 1000 mascherine chirurgiche, di 100 calzari monouso e di 100 visiere.